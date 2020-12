1899 eröffnet und 55 Meter hoch, bietet der auf einer Anhöhe gelegene Grunewaldturm einen wunderbaren Ausblick über Wälder und Seen.

Best of Berlin Über den Dächern der Stadt: Zehn Türme mit Blick über Berlin

Berlin besitzt zwar keine in den Himmel ragenden Gotteshäuser, dafür existieren in der Stadt jede Menge andere Türme. Und die sind allemal einen Besuch wert, auch wenn die Aussichtsplattformen aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen aktuell geschlossen sind. Ein Überblick über die schönsten Ausblicke, die man in der Hauptstadt entdecken kann.