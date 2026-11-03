Ein Mann ist am Montag am Münsinger Park in Berlin-Spandau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren Einsatzkräfte gegen 15:50 Uhr auf den 38-Jährigen aufmerksam geworden, weil er im Gesicht blutete.

Montag bis Samstag Morgenpost der Chefredaktion Die ersten News des Tages – direkt von der Chefredaktion. Montag bis Samstag um 6:30 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Morgenpost der Chefredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Er habe auf Nachfrage angegeben, zuvor mit einem Bekannten auf einer Bank gesessen und Alkohol getrunken zu haben. Plötzlich sei ein ihm unbekannter Mann an ihn herangetreten und habe ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei der Angreifer geflüchtet. Auch er und sein Begleiter seien weggegangen und dann auf die Polizisten getroffen.

Lesen Sie auch: „Zu Festnahmen geführt“: Wie Berliner Drogen-Hotspot sicher werden soll

Angriff im Münsinger Park: 38-Jähriger erleidet Verletzung an der Wange

„Bei der Erstversorgung des 38-Jährigen stellten eine Polizistin und ihr Kollege fest, dass die linke Wange des Mannes offenbar durchbohrt worden war“, berichtete die Polizei weiter. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Verdächtigen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.