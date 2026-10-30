Eralp erwartet Zustimmung zu Koalitionsverhandlungen

Die Fraktionsvorsitzende der Berliner Linken, Elif Eralp, sieht gute Chancen für Verhandlungen über eine mögliche Regierungsbildung mit Grünen und SPD. "Nach meiner Einschätzung wird die Partei mit großer Mehrheit die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beschließen", sagte sie unserer Redaktion im Vorfeld des Landesparteitags am Samstag. Die beiden anderen Parteien haben bereits dafür gestimmt.

Gleichzeitig rechnet Eralp durchaus mit Diskussionen über die Ergebnisse der Sondierungsgespräche: "Wenn auf dem Parteitag Kritik geäußert wird, ist das vollkommen legitim. Auch wir mussten schmerzhafte Kompromisse eingehen", sagte sie. "Aber wir haben nun mal 25,7 Prozent geholt, nicht die absolute Mehrheit, und müssen uns mit zwei anderen Parteien einigen."