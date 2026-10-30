Am Sonnabend treffen sich die Delegierten der Berliner Linken zu einem Landesparteitag im Lichtenberger Don Xuan Center. Die wichtigste Frage, die es an diesem Tag zu klären gilt: Wird es Koalitionsgespräche zwischen Linken, Grünen und SPD geben? Grüne und SPD haben bereits dafür gestimmt. Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp will ins Rote Rathaus einziehen. In der Linken gibt es allerdings – zumindest an der Basis – noch viele Skeptiker. Sie wollen gegen die Aufnahme von Gesprächen demonstrieren. Alle Entwicklungen im Liveblog.
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mit Agenturmaterial von dpa/AFP/KNA