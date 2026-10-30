Das Berliner Modehaus Mientus verabschiedet sich. Nach fast 90 Jahren stellt das Familienunternehmen seinen Geschäftsbetrieb schrittweise ein. Bis Ende Juni 2027 soll der Abschied vollzogen sein. Das teilte Mientus am Donnerstag in einem Beitrag auf Instagram mit.

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Mit dem Ende des Unternehmens verschwindet auch ein Stück Berliner Modegeschichte. Über drei Generationen hinweg habe Mientus für erstklassige Herrenmode, internationale Designer und persönliche Beratung gestanden, heißt es in dem Post. Aus vielen Kundenkontakten seien dabei langjährige, teilweise jahrzehntelange Verbindungen entstanden.

Mientus bezeichnet den Abschied als Ende eines Kapitels deutscher Modegeschichte. Das Unternehmen prägte über Jahrzehnte das Bild des besonderen Einzelhandels in Berlin und war insbesondere mit der Tradition des alten West-Berlins verbunden.

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„Vielen Dank für alles, ihr Legenden!“

Auch in den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag zeigt sich, wie sehr das Ende des Traditionsunternehmens bewegt. Viele Nutzerinnen und Nutzer äußern ihre Trauer über den Abschied. „Ganz herber Verlust für die City West“, schreibt ein Nutzer. Andere bedanken sich für die langjährige Arbeit des Modehauses und würdigen dessen Einsatz für Stil und guten Geschmack: „Vielen Dank für alles, ihr Legenden!“

Besonders deutlich wird dabei auch die persönliche Verbundenheit vieler Berliner mit dem Unternehmen. Eine Nutzerin erinnert sich etwa daran, dass ihre Mutter früher regelmäßig bei Mientus eingekauft habe. Andere verabschieden sich mit traurigen Worten und wünschen dem Team alles Gute.