Jeneichte Lesa diese Kolumne wissen ja, det Kasupke mit dem janzen Halloween-Quatsch nüscht am Hut hat. Übaall lachen mir diese Kürbis-Fratzen und Horror-Jestalten an, als jäb’s nich schon jenuch zum Jruseln in Berlin. Man muss ooch nich jeden albanen Konsumtrend mitmachen. Also liebe Kinda, bei Kasupkes jib’s morjen Abend nüscht zu holn. Für mich is und bleibt der 31. Oktoba Reformationstach zu Ehren det jroßen Martin Luther. Der hätte den Vakoof von Plastikkürbissen und Süßichkeiten wahrscheinlich als ne Art modernen Ablasshandel jesehn. Und herzhaft üba die Dummheit der Menschen jelacht.

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