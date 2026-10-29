In der Nacht zu Donnerstag ist es in Tempelhof zu einer Explosion auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nahmen eine 67-jährige Anwohnerin und ein 16-jähriger Anwohner gegen 0.30 Uhr in der Ullsteinstraße einen lauten Knall wahr, der von einer Detonation auf dem Balkon ausging.

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Auslöser war eine Kugelbombe

Durch die Explosion wurden der Balkon sowie Teile der dazugehörigen Wohnung teilweise erheblich beschädigt. Alarmierte Rettungskräfte betreuten die vom Geschehen sichtlich betroffenen Anwohnenden vor Ort. Verletzt wurde niemand. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes für Sprengstoffdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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Nach einem Bericht der „BZ“ soll die Explosion einen Konflikt innerhalb einer arabischstämmigen Familie in Berlin haben. Dabei soll eine Kugelbombe, ein Feuerwerkkörper mit sehr starker Explosionskraft, zum Einsatz gekommen sein. Der Balkon und die dazugehörige Wohnung wurden erheblich beschädigt.

BM