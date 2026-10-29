Olle Steinmeia hört uff als Bundespräsident - und det is ooch jut so. Nu is die jroße Frage, wer denn ins Schloss Bellevue einzieht. Det wird jrade für hundate Milljonen Euro renoviert. Aba der Steuazahla hat‘s ja.... Steinmeias Nachfolja soll wohl unbedingt ne Frau sein. Nüscht dajejen, aba ick finde, eijentlich kommt‘s doch uff Persönlichkeit und Charakter an, und nich uffs Jeschlecht. Wenn‘s nach der CSU jeht, wird‘s Ilse Aigner, Landtachspräsidentin in Bayern. Die CDU kommt plötzlich mit ner Frau, die keena kennt ausm Busch. Konnten die sich nich vorher einijen?

kasupke@morgenpost.de