Nach rund 20 Jahren kehrt das Berliner Feinkostunternehmen Lindner zu seinen Wurzeln zurück und heißt künftig wieder Butter Lindner. Die Verkürzung sei Mitte der 2000er-Jahre eine bewusste Entscheidung gewesen, nachdem das Unternehmen gewachsen und nach Hamburg expandiert war. „Der neue Name sollte dieser Entwicklung Raum geben“, heißt es in einer Mitteilung.

Butter Lindner in Berlin: Auch Logo erhält Verjüngungskur

Strategisch sei die Entscheidung damals „absolut richtig“ gewesen, sagte Geschäftsführer Nikolaj Sterkel. Gleichzeitig habe man festgestellt, dass viele Menschen, vor allem Berliner und Berlinerinnen, noch immer von „Butter Lindner“ sprechen würden. Die Namensänderung sei daher keine „Rolle rückwärts“ und kein „Retro-Gehabe“. Vielmehr wolle man das Erbe der Marke mit dem heutigen Unternehmen wieder zusammenbringen. Sterkel erklärte, das Unternehmen verstehe diesen Schritt auch als eine Art Verbeugung vor den Kunden.

Doch nicht nur der Name, auch das Erscheinungsbild des Logos ändert sich. Neben den vertrauten Farben Blau und Gold erhält das Logo den Zusatz „Butter“. Nach und nach sollen nun Verpackungen und Geschäfte auch äußerlich an die Rückkehr zum alten Namen angepasst werden.

rk