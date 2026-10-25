Na hamse anne Zeitumstellung jedacht und ne Stunde länga jeschlafen? Det Beste, wat man bei dem Wetta machen kann. Ansonsten sind die Aussichten trübe. Ab jetzt isset ne Stunde eha dunkel. Mir jeht det Jedrehe anna Uhr uffn Jeist. Wollte die EU schon längst abschaffen, aba det scheint een Ding der Unmöglichkeit zu sein. Jedet Land in Europa tickt irjendwie andas. Soll ja ooch jeda seine Eijenheiten pflejen – aba sich uff ne Zeit zu einijen, sollte doch möglich sein. Bis dahin dreh ick weita an allen Jeräten mit dijitala Zeitanzeije - wenn ick die Jebroochsanleitung finde....

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