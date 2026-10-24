Autofahrer auf der Heerstraße in Berlin müssen sich in der kommenden Woche auf ein ungewöhnlich niedriges Tempolimit einstellen: Von Montag, 26. Oktober, bis Freitag, 30. Oktober 2026, dürfen sie im Bereich der Stößenseebrücke in beiden Fahrtrichtungen höchstens 20 Kilometer pro Stunde fahren. Grund sind Vermessungsarbeiten an der Brücke, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilt.

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Die Messungen werden mit speziellen technischen Systemen durchgeführt. Damit die Ergebnisse möglichst genau ausfallen, soll die Brücke während der Aufnahmen möglichst wenig in Schwingung versetzt werden. Deshalb wird die zulässige Geschwindigkeit vorübergehend reduziert.

Stößenseebrücke ist mehr als 100 Jahre alt

Die Stößenseebrücke wurde 1909 fertiggestellt. Ihre Konstruktion besteht aus genieteten Stahlfachwerkträgern. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Bauwerk mehrfach verstärkt. Auch die beweglichen Lager der Brücke wurden erneuert.

Die Stößenseebrücke, die unter Denkmalschutz steht, beschäftigt die Verkehrsverwaltung seit Jahren. Das Geländer ist wegen Korrosionsschäden und statischer Probleme nicht mehr verkehrssicher. Deshalb wurden Ende 2017 Absperrungen aufgestellt. Seit Ende 2024 liefen Planungen, um die Tragwerkskonstruktion im Gehwegbereich zu erneuern. Als Baubeginn war nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums im November 2025 Anfang 2027 vorgesehen.