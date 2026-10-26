Auf der Berliner A111 stehen in dieser Woche Wartungsarbeiten und Reparaturen in mehreren Tunneln an. Betroffen sind die Tunnel Flughafen Tegel, Tegel Ortskern, Forstamt Tegel und Beyschlagsiedlung. Die Autobahn GmbH kündigte dafür an mehreren Tagen Sperrungen ab dem Abend an.

„Aus organisatorischen Gründen wird ab 20 Uhr mit den Absperrmaßnahmen der ersten Zufahrten begonnen“, hieß es.

Sperrungen auf der A111 im Überblick: