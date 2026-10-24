Wat is die Steijerung von Feind? Parteifreund. Davon kann die umtriebije Noch-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey een Lied singen. Von ihren lieben Parteifreunden isse schon vor der Wahl im Rejen stehn jelassen worden, weil se denen nich links jenuch war. Nu nimmtse keen Blatt vorn Mund und sacht klar und deutlich, wat se vonna Koalition der Sozis mit den Linken und deren Rejierungsprojramm hält: nämlich jarnüscht. Recht hattse. Aba det passt ihrn Parteifreunden natürlich übahaupt nich. Dabei bin ick sicha: viele Jenossen und SPD-Wähla sehn det jenauso wie Frau Giffey.

kasupke@morgenpost.de