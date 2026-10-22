Im September war die Freude bei den Verantwortlichen am BER noch groß. Bei einem Staatsbesuch des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Sajid, in Berlin hatte die Bundesregierung Fluggesellschaften aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zusätzliche Verkehrsrechte eingeräumt. Nach jahrelangen Verhandlungen und zäher Lobbyarbeit sollte endlich auch die deutsche Hauptstadt seine Direktverbindung mit Emirates nach Dubai bekommen. Neben Emirates hätten davon auch Fly Dubai und Etihad profitieren können.

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Wie das „Handelsblatt“ nun berichtet, wird daraus wohl erst einmal nichts. Emirates macht demnach einen Rückzieher. „Wir werden im Moment nicht nach Berlin fliegen“, sagte Tim Clark, CEO der Airline, am Mittwochnachmittag auf der Luftfahrttagung „World Routes 2026“ in Frankfurt. Clark erklärte mit Verweis auf das gerade erst besiegelte Abkommen der Bundesregierung mit den Vereinigten Arabischen Emiraten etwas kryptisch: „Wir müssen sicherstellen, dass der Geist und die Art, wie es übersetzt wurde, richtig waren.“ Erst wenn dieser Punkt geklärt sei, werde Emirates Berlin in den Flugplan aufnehmen.

Vereinbarung hat gleich mehrere Haken

Derzeit darf Emirates an vier Flughäfen in Deutschland landen und starten – Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg. Cook wollte zusätzlich auch Berlin und Stuttgart in den Flugplan aufnehmen. Die neue Vereinbarung sieht vor, dass eine Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an einem zusätzlichen Flughafen in Deutschland sieben Verbindungen pro Woche, also eine pro Tag, anbietet.

Allerdings gibt es mehrere Haken. Sollte etwa Emirates Berlin als fünften Flughafen ansteuern, dürfte die Airline an einem anderen deutschen Flughafen die Zahl der Flüge nicht erhöhen. Zudem könnte die Fluggesellschaft, die die Rechte nutzt, nicht mehr von einem deutschen Flughafen in einen Drittstaat weiterfliegen. So hatte Emirates beispielsweise in der Vergangenheit einen Flug von Dubai über Hamburg nach New York angeboten.

Eine Direktverbindung von Berlin nach Dubai wird es ab dem 1. November aber dennoch geben. Dann fliegt Eurowings wieder in die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Alternativ bietet sich Abu Dhabi, Hauptstadt des Landes, als Ausweichziel an. Dorthin fliegt Condor seit dem 15. Oktober täglich.

tok