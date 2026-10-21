Es zählt zu den bedeutendsten Bauwerken in der Berliner Kinolandschaft. Nun erhält der Titania Palast in der Schloßstraße in Steglitz einen neuen Eigentümer, wie der Immobiliendienstleister JLL am Mittwoch mitteilte.

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Käufer ist demnach ein Berliner Family-Office, das die Immobilie langfristig in seinem Portfolio halten möchte. Verkäufer war Episo5, ein durch Tristan Capital Partners beratener Fonds. JLL vermittelte den Deal, KauriCAB Berlin begleitete Tristan Capital Partners dabei operativ.

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Der Titania-Palast ist zu hundert Prozent vermietet

Im Januar 1928 wurde der Titania Palast als Luxuskino in Steglitz, dem damals größten Dorf Preußens, eröffnet. Seit Ende der 1990er-Jahre befinden sich in dem Gebäude auf dem 2700 Quadratmeter großen Grundstück ein Cineplex-Kino mit rund 1200 Plätzen in sieben Sälen sowie Geschäfte wie McDonald’s oder Aldi.

Laut JLL ist die Immobilie zu hundert Prozent vermietet. Die durchschnittliche Laufzeit der Mietverträge beträgt rund sieben Jahre.