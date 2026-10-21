Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwarten viele Wolken und im Tagesverlauf zunehmend Regen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Schon am Morgen fällt demnach örtlich etwas Regen, ab Mittag breitet er sich von Westen her langsam ostwärts aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad im Nordwesten und 16 Grad im Südosten.

Montag bis Samstag Morgenpost der Chefredaktion Die ersten News des Tages – direkt von der Chefredaktion. Montag bis Samstag um 6:30 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Morgenpost der Chefredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es bedeckt, zeitweise regnet es. Im Westen lässt der Regen gegen Morgen nach, die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad. Am Donnerstag ziehen in der Osthälfte bis zum Vormittag noch Regenfälle durch. Anschließend lockern die Wolken von Westen her auf, es bleibt trocken bei Höchstwerten von 10 bis 13 Grad.

Der Freitag startet wolkig. Später verdichten sich von Westen her die Wolken und es beginnt erneut zu regnen. Die Temperaturen erreichen 12 bis 15 Grad.

dpa