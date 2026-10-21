Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwarten viele Wolken und im Tagesverlauf zunehmend Regen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Schon am Morgen fällt demnach örtlich etwas Regen, ab Mittag breitet er sich von Westen her langsam ostwärts aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad im Nordwesten und 16 Grad im Südosten.
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In der Nacht zu Donnerstag bleibt es bedeckt, zeitweise regnet es. Im Westen lässt der Regen gegen Morgen nach, die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad. Am Donnerstag ziehen in der Osthälfte bis zum Vormittag noch Regenfälle durch. Anschließend lockern die Wolken von Westen her auf, es bleibt trocken bei Höchstwerten von 10 bis 13 Grad.
Der Freitag startet wolkig. Später verdichten sich von Westen her die Wolken und es beginnt erneut zu regnen. Die Temperaturen erreichen 12 bis 15 Grad.
dpa