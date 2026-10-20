Wegen Bauarbeiten müssen sich Autofahrer und Radfahrer in Mahlsdorf Ende Oktober auf Einschränkungen einstellen. Vom 26. bis zum 30. Oktober 2026 werden der Hultschiner Damm und die Elsenstraße für mehrere Tage vollständig gesperrt. Wie das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf mitteilt, sollen die Fahrbahnen saniert werden.

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Am Hultschiner Damm betrifft die Sperrung den Abschnitt zwischen Grunowstraße und Rahnsdorfer Straße. In der Elsenstraße können Autofahrer den Bereich zwischen den Hausnummern 9 und 15 während der Arbeiten nicht passieren.

Diese Umleitungen gelten am Hultschiner Damm

Für Lastwagen führt die Umleitung über die Chemnitzer Straße, die Kaulsdorfer Straße und die Köpenicker Straße. Autofahrer, die aus Richtung Köpenick nach Norden unterwegs sind, sollen über die Müllerstraße, Wolfsberger Straße und Rahnsdorfer Straße ausweichen. In südlicher Fahrtrichtung verläuft die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Der Nachtbus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kann den gesperrten Baustellenbereich am Hultschiner Damm weiterhin passieren.

Einschränkungen auch in der Elsenstraße

Auch auf der Elsenstraße müssen sich Fahrgäste und Autofahrer auf Änderungen einstellen. Der Linienbus wird während der Bauarbeiten über Alt-Mahlsdorf umgeleitet. Der übrige Verkehr kann die Bundesstraße 1/5 über den Kressenweg oder die Straße Am Feldberg erreichen.

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Für Anwohner der Straßen Am Barnim und Kethelitzweg gelten ebenfalls Einschränkungen: Während der Bauzeit sind beide Straßen ausschließlich über die Parlerstraße und die Goldregenstraße erreichbar.

BM