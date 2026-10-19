Wer zur Weihnachtszeit das Brandenburger Tor besucht, wird das Bauwerk am Pariser Platz in neuem Licht erleben. Dies teilte das Berliner Immobilienmanagement mit und sprach dabei von einem „Upgrade für die Nacht“. Netter Nebeneffekt: Durch die Maßnahme erhält das Brandenburger Tor auch eine sparsamere Fassadenbeleuchtung.

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Die alte Lichtanlage wird durch neue LED-Lampen ersetzt. Am nächtlichen Erscheinungsbild des Tors soll sich demnach nichts ändern. Die aktuelle Anlage aus dem Jahr 2002 sei außerdem zunehmend störanfällig und Ersatzteile kaum verfügbar, teilen die Betreiber mit.

Die Modernisierung kostet 1,2 Millionen Euro

Neue LED-Technik soll nicht nur zuverlässiger sein, sondern auch bis zu 40 Prozent weniger Energie verbrauchen. Insgesamt 281 Leuchten werden dafür ausgetauscht. Die Modernisierung der gesamten Anlage kostet den Angaben zufolge rund 1,2 Millionen Euro.

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Die Bauarbeiten beginnen bereits am Dienstag, den 20. Oktober. Teile des Tors werden während der Arbeit abgesperrt. Ab dem 26. Oktober wird die reguläre Beleuchtung des Brandenburger Tors für die Dauer der Sanierungsarbeiten abgeschaltet. Eine leuchtende Kugel im mittleren Durchgang macht dann auf die laufende Modernisierung aufmerksam. Anfang Dezember wird das Licht am Brandenburger Tor wieder angeschaltet.

dpa/fär