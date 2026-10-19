Kaum haben am Montag die Herbstferien in Berlin und Brandenburg begonnen, müssen sich Fahrgäste der Regionalbahnen auf diverse Einschränkungen einstellen. Einige Züge fallen sogar komplett aus. Laut Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) sind fünf Linien betroffen.

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Wer den Regional-Express RE1 nutzen will, sollte sich vor Fahrtantritt genau erkundigen, welche Züge der Linie fahren komplett durchfahren und welche nicht. Wie die VIZ mitteilt, gibt es bis 24. Oktober (ca. 0.30 Uhr) im Abschnitt Fürstenwalde (Spree) – Erkner – Berlin Ostbahnhof Beeinträchtigungen.

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Zwischen Fürstenwalde (Spree) und Erkner sowie Frankfurt (Oder) und Jacobsdorf (Mark) ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Im Abschnitt Erkner – Berlin Ostbahnhof müssen Fahrgäste die S-Bahnlinie S3 nutzen.

Die RE4 fällt zwischen Spandau und Berlin Hauptbahnhof aus

Auf der Linie RE3 fallen einige Züge in den Nächten bis zum 22. Oktober jeweils zwischen 22 und 5 Uhr an verschiedenen Tagen aus. Betroffen sind unterschiedliche Abschnitte zwischen Schwedt (Oder)/Angermünde/Eberswalde und Berlin. Es geht um die Züge RE3317, RE3359, RE3319, RE3341, RE3358 und RE3369. Auch werden Reisende aufgefordert, den Ersatzverkehr zu nutzen.

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Wer bis zum 29. Oktober (23.59 Uhr) zwischen den Bahnhöfen Berlin-Spandau und Berlin Hauptbahnhof die RE4 nutzen möchte, wird ebenfalls auf alternative Verbindungen ausweichen müssen.

Anreise zum Flughafen BER ist eingeschränkt

Auch auf der Strecke der RE7 werden einzelne Züge (RE3738, RE3740, RE3741 und RE3743) zwischen Berlin-Wannsee und Berlin-Charlottenburg nicht fahren. Auch hier wird gebeten, auf alternative Verbindungen auszuweichen.

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Die Regionalbahn RB22 fährt in der Nacht zum 20. Oktober zwischen Königs Wusterhausen und dem Flughafen BER ebenfalls nur eingeschränkt. Die Züge RB18137, RB18139 und RB18101 fallen aus. Wer zum Flughafen will, muss sich folglich ebenfalls um eine Alternative kümmern.