Bei einem Streit zwischen drei Männern an der Straße Alt-Tegel in Reinickendorf hat einer von ihnen nach ersten Erkenntnissen eine Stichverletzung im Gesicht erlitten. Das teilte die Polizei mit. Beamte nahmen noch am Ort des Geschehens einen Tatverdächtigen fest. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in eine Klinik.

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Unklar ist bislang, was den Streit ausgelöst hat und welche Rolle die drei Männer jeweils spielten. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an. Mehrere Medien berichteten zuvor über den Fall.

dpa