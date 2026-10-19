Nu sind die Sondierungen zwischen Rot-Grün-Rot beendet - und mir bleibt der Mund offen stehen. Vor der Wahl hat SPD-Landeschef Steffen Krach markich erklärt, mit ihm und den Sozis wirds keene Vajesellschaftung von Wohnungen jeben. Jetz ham die drei Parteiführungen beschlossen, sie wolln det doch machen. Und Krach feiat den sojenannten Kompromiss, det erst ab 10.000 Wohnungen enteignet wird und nich schon ab 3000. Det is ne Logik, die wohl nur Politika vastehen. Für mich issa umjefallen. Abjesehen davon, wird die Vajesellschaftung uff die lange Bank jeschoben. Jut so, aba ob die Linke da zustimmt?

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