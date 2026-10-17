Mit Beginn der kalten Jahreszeit müssen Patientinnen und Patienten in Berlin in den kommenden Wochen mit vollen Wartezimmern in den Hausarztpraxen rechnen. „Wir haben aktuell ein sehr hohes Patientenaufkommen“, sagt Sandra Blumenthal-Beier, Co-Vorsitzende des Hausärzteverbands Berlin und Brandenburg der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe jetzt immer mehr Menschen mit Atemwegsinfekten, aber auch viele Magendarminfekte. „Es kommen jetzt auch deutlich mehr Covid-Infekte hinzu.“ Schwere Verläufe habe sie bislang noch keine festgestellt.

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In ihrer Hausarztpraxis in Wilmersdorf hätten die Patienten zuletzt bis auf die Straße gestanden, so die Ärztin. Viele Menschen kämen für eine Krankschreibung, aber auch, weil sie ärztlichen Rat suchten oder unsicher seien, wie die Symptome einzuordnen seien. „Wir sind aktuell sehr froh, dass wir noch telefonisch krankschreiben dürfen und auch erst ab dem vierten Tag.“

Was die Berliner Ärztin Menschen mit Corona-Infektion empfiehlt

Ob jemand Corona, eine Erkältung oder eine Grippe habe, könne man – zumindest auf den ersten Blick – nicht sofort unterscheiden, da sich zum Teil die Symptome ähnelten. Aktuell gehe zudem ein viraler Atemwegsinfekt mit Fieber, Husten, Hals und Kopfschmerzen um, der deutlich länger als drei Tage, manchmal auch zwei Wochen dauere. „Da hilft dann wirklich nur ins Bett legen, viel schlafen, bei Bedarf Ibuprofen oder Paracetamol und vielleicht noch eine heiße Zitrone.“

Einige seien auch überrascht, dass es Covid-19 noch gebe. Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion sollten am besten zu Hause einen Schnelltest machen und sich im Falle eines positiven Tests in ihrer Hausarztpraxis melden. „Wir wünschen uns, dass Covid-Infizierte zu Hause bleiben und sich möglichst fünf Tage zu Hause isolieren, das Haus mit FFP2-Maske verlassen und Kontakte zu Risikopersonen minimieren“, sagt Blumenthal-Beier.

Das zeigen Untersuchungen des Abwassers

Menschen mit Erkältungssymptomen sollten beim Arzttermin unbedingt eine Maske tragen. Auch Patienten, die sich schützen wollten, könnten das tun. Impfungen gegen Influenza oder Corona seien ab sofort möglich.

Laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) nimmt die Viruslast von Sars-CoV-2-Viren in Berlins Abwasser seit dem Sommer zu. In der Woche vom 5. bis zum 11. Oktober ist die Konzentration gegenüber der Vorwoche um 13 Prozent gestiegen, wie es im aktuellen Wochenbericht zu Infektionskrankheiten heißt.

dpa