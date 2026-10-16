Feuerwehrleute haben einen Schwerverletzten aus einer brennenden Wohnung an der Karl-Kunger-Straße in Alt-Treptow gerettet. Insgesamt wurden am Donnerstagabend bei dem Feuer zwei Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Alle vier wurden demnach in Krankenhäuser gebracht, während die Einsatzkräfte die Flammen löschten.

Feuerwehrleute stehen vor dem Haus in Alt-Treptow. © Axel Billig / Pressefoto Wagner | Axel Billig / Pressefoto Wagner

Der Brand war laut der Mitteilung in einer Wohnung im zweiten Stock des fünfstöckigen Hauses ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte demnach mehrere Menschen in Sicherheit. Die Brandursache sei noch unklar. Jetzt ermittelt die Polizei.

dpa