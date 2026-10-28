Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich in dieser Woche auf der Ringbahn erneut auf Einschränkungen einstellen. Gleich zwei Abschnitte sind unterbrochen. Die Berliner Morgenpost gibt einen Überblick über die Bauarbeiten.

Ab Donnerstag: Beusselstraße – Westend unterbrochen

Zwischen Beusselstraße und Westend fahren ab Donnerstag (29. Oktober, 21.45 Uhr) bis Freitag (30. Oktober, 1.30 Uhr) keine Züge, sondern nur Busse. Der Grund für die Unterbrechung sind Gleisarbeiten (Schwellenauswechslung).

Linienführung

S41 fährt Beusselstraße > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Westend / 10-Minutentakt: Westhafen > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Westend

fährt Beusselstraße > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Westend / 10-Minutentakt: Westhafen > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Westend S42 fährt Westend > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Beusselstraße / 10-Minutentakt: Westend > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westhafen

Ab Freitag: Schönhauser Allee – Landsberger Allee unterbrochen

Wegen Brückenarbeiten an der Dunckerstraße und Gleisarbeiten fahren ab Freitag (30.10., 21.45 Uhr) bis Montag (2.11, 1.30 Uhr) keine Züge zwischen Schönhauser Allee und Landsberger Allee. Fahrgäste müssen in Busse umsteigen.

Linienführung

S41 fährt Frankfurter Allee > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Gesundbrunnen > Schönhauser Allee im 10-Minutentakt / Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr: Frankfurter Allee > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Gesundbrunnen im 5-/5-/10-Minutentakt

fährt Frankfurter Allee > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Gesundbrunnen > Schönhauser Allee im 10-Minutentakt / Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr: Frankfurter Allee > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Gesundbrunnen im 5-/5-/10-Minutentakt S42 fährt Schönhauser Allee > Gesundbrunnen > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Frankfurter Allee im 10-Minutentakt / Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr Gesundbrunnen > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Frankfurter Allee im 5-/5-/10-Minutentakt

fährt Schönhauser Allee > Gesundbrunnen > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Frankfurter Allee im 10-Minutentakt / Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr Gesundbrunnen > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Frankfurter Allee im 5-/5-/10-Minutentakt S8 fährt Grünau <> Treptower Park und Schönhauser Allee <> Birkenwerder

fährt Grünau <> Treptower Park und Schönhauser Allee <> Birkenwerder S85 fährt Flughafen BER <> Treptower Park

Ab nächstem Montag: Westend – Beusselstraße in den Nächten unterbrochen

In der kommenden Woche ist dann erneut der Abschnitt zwischen Westend und Beusselstraße unterbrochen – aber immerhin nur nachts. Das bedeutet: Von Montag (2.11.) bis Mittwoch (4.11.) fahren täglich in der Zeit von 21:45 Uhr bis 1:30 Uhr nur Busse statt S-Bahnen.

Linienführung

S41 fährt Beusselstraße > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Westend im 10-Minutentakt

fährt Beusselstraße > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Westend im 10-Minutentakt S42 fährt Westend > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Beusselstraße im 10-Minutentakt

JP