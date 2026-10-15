Wegen Brücken-, Gleis-, Kabel- und Weichenarbeiten sind in den kommenden Tagen und Wochen folgende Einschränkungen im Berliner S-Bahnnetz zu beachten. Das teilte die S-Bahn auf ihrer Seite mit.

S41, S42, S8 und S85: Landsberger Allee <> Ostkreuz <> Treptower Park

Ab Freitag (16. Oktober), 21.45 Uhr, bis Montag (19. Oktober), 1.30 Uhr, gibt es keinen S-Bahn-Verkehr zwischen Landsberger Allee und Treptower Park. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen verbindet in der Zeit die beiden Stationen.

Linienführung

S41 fährt Treptower Park > Südkreuz > Westkreuz > Gesundbrunnen > Landsberger Allee im 10-Minutentakt

Samstag und Sonntag 12-20 Uhr Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt: Südkreuz > Westkreuz > Gesundbrunnen > Landsberger Allee

Samstag und Sonntag 12-20 Uhr Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt: Südkreuz > Westkreuz > Gesundbrunnen > Landsberger Allee S42 fährt Landsberger Allee > Gesundbrunnen > Westkreuz > Südkreuz > Treptower Park im 10-Minutentakt

Samstag und Sonntag Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt: Landsberger Allee > Gesundbrunnen > Westkreuz > Südkreuz

Samstag und Sonntag Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt: Landsberger Allee > Gesundbrunnen > Westkreuz > Südkreuz S8 fährt Grünau <> Schöneweide und Greifswalder Straße <> Birkenwerder, im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So: Grünau <> Treptower Park und Greifswalder Straße <> Pankow

S85 fährt Flughafen BER <> Treptower Park <> Warschauer Straße (als S9 bezeichnet) und Greifswalder Straße <> Pankow

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S41, S42 und S46: Halensee <> Westend

Ab Donnerstag (22. Oktober), 4 Uhr, bis Freitag (23. Oktober), 21.45 Uhr, gibt es keinen S-Bahn-Verkehr zwischen Halensee und Westend. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen verbindet dann die beiden Stationen.

Linienführung

S41 fährt Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Halensee > Charlottenburg / 10-Minutentakt: Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Halensee / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Donnerstag und Freitag 5 bis 21 Uhr: Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Hermannstraße

S42 fährt Charlottenburg > Halensee > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend

10-Minutentakt: Halensee > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Donnerstag und Freitag 5 bis 21 Uhr: Hermannstraße > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend

10-Minutentakt: Halensee > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Donnerstag und Freitag 5 bis 21 Uhr: Hermannstraße > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend S46 fährt Königs Wusterhausen <> Bundesplatz

S41, S42 und S46: Südkreuz <> Halensee <> Westend

Ab Freitag (23. Oktober), 21.45 Uhr, bis Montag (26. Oktober), 1.30 Uhr, gibt es keinen S-Bahnverkehr zwischen Südkreuz und Westend. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen verbindet dann die beiden Stationen.

Linienführung

S41 fährt Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz im 10-Minutentakt / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr: Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Hermannstraße

S42 fährt Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend im 10-Minutentakt / Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr: Hermannstraße > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend

S46 fährt Königs Wusterhausen <> Tempelhof / im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So: Königs Wusterhausen <> Hermannstraße

S47 fährt Spindlersfeld <> Tempelhof / im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So: Spindlersfeld <> Schöneweide

S41 und S42: Westend <> Beusselstraße

Ab Donnerstag (29. Oktober), 21.45 Uhr, bis Freitag (30. Oktober), 1.30 Uhr, gibt es keinen S-Bahnverkehr zwischen Westend und Beusselstraße. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen verbindet dann die beiden Stationen.

Linienführung

S41 fährt Beusselstraße > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Westend / 10-Minutentakt: Westhafen > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > Westend

S42 fährt Westend > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Beusselstraße / 10-Minutentakt: Westend > Westkreuz > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westhafen

BMO/dw