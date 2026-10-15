Berlinerinnen und Berliner benötigen am Donnerstagmorgen im öffentlichen Nahverkehr Geduld. Laut S-Bahn Berlin kommt es wegen eines defekten Stellwerkes in Gesundbrunnen auf den Linien S1, S2, S25, S26, S41 und S42 zu Verspätungen und Zugausfällen. Es gebe Einschränkungen, so verkehre die S1 zwischen Wannsee und Oranienburg. Der 10-Minuten-Takt bestehe nur zwischen Wannsee und Nordbahnhof.

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Damit nicht genug: Wegen der Reparatur an einem Signal in Südkreuz kommt es auf den Linien S41, S42, S46 und S47 zu Verspätungen. Die S41 verkehre daher nur im 10‑Minuten-Takt. Die S-Bahn Berlin bittet alle Fahrgäste um Entschuldigung.

dw/BMO