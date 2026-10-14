Die Eingänge des Volksparks Wuhlheide werden ab dem 19. Oktober 2026 (der kommende Montag) umfassend umgestaltet. Wie das Bezirksamt Treptow-Köpenick mitteilte, sollen die Arbeiten im Frühjahr 2028 abgeschlossen sein. Insgesamt werden 15 Zugänge entlang der Straße An der Wuhlheide und der Treskowallee schrittweise erneuert.

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Zum Auftakt stehen der Zugang an der Ecke zur Straße zum FEZ und der Haupteingang auf dem Plan. Über ihn gelangen Besucher zum FEZ und zur Parkbühne. Der Eingang bleibt während der Bauarbeiten geöffnet. Zeitweise kann sich allerdings die Wegeführung ändern.

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Volkspark Wuhlheide: Zugänge attraktiver und sichtbarer machen

Anschließend wandert die Baustelle weiter in Richtung Westen. Danach folgen die Eingänge an der Treskowallee. Über mögliche Einschränkungen und Umleitungen soll vor Ort informiert werden.

Mit der Neugestaltung will der Bezirk die Zugänge sichtbarer und attraktiver machen. Zudem sollen sie künftig ein einheitliches Erscheinungsbild im Markenkonzept der Wuhlheide erhalten. Das 5,3 Millionen Euro teure Projekt wird aus Bundes- und Landesmitteln des Programms zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur finanziert.

BMO/dw