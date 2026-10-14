Von Mittwoch bis Freitag geht es in Berlin wettertechnisch auf und ab. Während sich am Mittwoch zunächst viele Wolken am Himmel halten, lockert es im Tagesverlauf zunehmend auf. Vor allem zur Mittagszeit sind sonnige Abschnitte möglich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad. Zeitweise kann es windig werden, am Abend lässt der Wind voraussichtlich nach.

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In der Nacht zu Donnerstag kühlt es ab. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können sich in Berlin und Brandenburg stellenweise Nebelfelder bilden. Auch Bodenfrost ist in Teilen der Region möglich. In Berlin sinken die Temperaturen voraussichtlich auf etwa sieben Grad.

Am Donnerstag kann sich der Nebel zunächst halten, löst sich im Tagesverlauf aber voraussichtlich wieder auf. Trotz einiger Wolkenfelder bleibt es überwiegend trocken. Zwischendurch lässt sich die Sonne blicken, die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 15 Grad.

Freitag wird der freundlichste Tag der Woche

Wer in Berlin Zeit im Freien verbringen möchte, kann sich auf Freitag freuen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet überwiegend freundliches und trockenes Wetter. Die Temperaturen steigen nach den Prognosen von wetter.com auf bis zu 19 Grad. In der Nacht zum Samstag wird es mit Tiefstwerten um sieben Grad wieder deutlich kühler.

Zum Samstag kündigt sich ein Wetterwechsel an. Bereits in der Nacht nimmt die Bewölkung zu. Tagsüber sind in Berlin Regenschauer möglich, die Höchstwerte erreichen voraussichtlich nur noch etwa 14 Grad. Wetter.com gibt die Regenwahrscheinlichkeit für Samstag mit rund 70 Prozent an. In der Nacht bleiben die Temperaturen mit ungefähr zehn Grad vergleichsweise mild.

BM mit dpa