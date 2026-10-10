Das Wetter verspricht für Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen nur wenig Sonnenschein. Heute ist es bewölkt, aber meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen erreichen 17 Grad. Auch die Nacht zum Sonntag soll bei Tiefstwerten von neun bis sechs Grad niederschlagsfrei bleiben.

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Am Sonntag sollen bei vielen Wolken auch gelegentliche Schauer zu erwarten sein. Der Wetterdienst hält auch kurze Gewitter und Windböen für möglich. Die Höchstwerte liegen demnach bei 15 Grad. Auch in der Nacht zum Montag können Regenschauer auftreten. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen neun und sechs Grad. Am Montag sollen die Wolken im Tagesverlauf abnehmen und mit Regen ist nicht zu rechnen. Die Höchstwerte bleiben bei 15 Grad.

dpa