Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen am Donnerstag Geduld haben. Es gibt aktuell drei Störungen, die den Fahrplan durcheinanderbringen.

Wegen der Reparatur an einem Signal in Schöneberg kommt es auf den Linien S41 und S42 zu Verspätungen und Zugausfällen. Darüber hinaus verkehrt die S41 nur im 10-Minuten-Takt.

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Außerdem gibt es noch einen technischen Defekt an einem Bahnübergang in Zeuthen. Das hat Verspätungen und Zugausfälle auf den Linien S8 und S46 zur Folge. Die Linie S8 fährt nur zwischen Birkenwerder und Grünau

Fahrgäste sollen zwischen Grünau und Wildau die Linie S46 nutzen.