Die nächste schlechte Nachricht für die Berliner Autofahrerinnen und Autofahrer: Die äußeren Fahrstreifen der Rudolf-Wissell-Brücke (Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf) sind ab sofort in beiden Richtungen vorübergehend gesperrt. Das berichtet der RBB.

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Die Autobahn GmbH des Bundes habe dem Sender mitgeteilt, dass „vertiefende Untersuchungen“ an der Brücke, die ein Teilstück der A100 bildet, durchzuführen seien. Laut RBB gibt es Auffälligkeiten wie abgeplatzte Betonteile.

Statiker im Auftrag der Autobahngesellschaft des Bundes seien im Einsatz. Zwei Wochen soll die statische Untersuchung der Brücke andauern, also bis zum 21. Oktober.

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Rudolf-Wissell-Brücke nicht für den Verkehr von heute ausgelegt

Der Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) ist schon länger bewusst, dass es einen Ersatzneubau der Brücke geben muss. Im April fand der Erörterungstermin im Planfeststellungsverfahren statt. Jetzt muss noch der konkrete Beschluss folgen, damit gebaut werden kann.

Die Rudolf-Wissell-Brücke wurde 1961 fertiggestellt. Pro Tag fahren bis zu 185.000 Fahrzeuge über das Bauwerk. Beim Bau war die Brücke noch nicht für das heutige Verkehrsaufkommen ausgelegt.

dw