Bald ist Schluss. Die beliebte Touristen-Attraktion Berlin Dungeon schließt ihre Pforten. Das teilte das Unternehmen auf seiner Homepage und auf Instagram mit. Der letzte Öffnungstag werde nach 13 Jahren der 6. November, ein Freitag, sein.

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Wer Tickets ab dem 7. November gebucht habe, werde individuell über weitere Schritte und Optionen informiert. Schon vorab sei eine Umbuchung des Termins im entsprechenden Portal möglich.

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Berlin Dungeon: Reise in die gefährliche Vergangenheit

Das Berlin Dungeon befindet sich zwischen Hackeschem Markt und dem Alexanderplatz in Mitte. Laut eigener Auskunft katapultiert es Besucherinnen und Besucher in die „gefährlichste Vergangenheit Berlins“. Professionelle Schauspieler erzählen echte Geschichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen.

Die Touristen-Attraktionen, die sich auf ganz Europa verteilen, gehören der britischen Merlin Entertainments Group. Sie betreibt in der Hauptstadt zudem das Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett und das Legoland Discovery Centre. Heute sind die Dungeons in Städten wie Edinburgh, York und Amsterdam zu finden. Auch in der Hamburger Speicherstadt gibt es seit 2000 einen Ort zum Gruseln.

dw