Kebap (auch Kebab) gehört in Berlin zu den Standardgerichten. Das Drehspieß-Fleisch mit Beilagen ist an jeder Ecke zu haben und erfreut sich anhaltender Beliebtheit. Auch Essenslieferanten wie Bolt liefern das ursprünglich aus Anatolien stammende Fleischgericht aus, besonders in den Abendstunden.

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Vor einigen Monaten kam Bolt deshalb auf eine clevere Marketing-Idee: Kebap in flüssiger Form. Zusammen mit Wissenschaftlern der Universität Tallinn (Estland) wurde das sogenannte Kebap-Wasser entwickelt. Ein Team um Ernährungswissenschaftlerin Kristel Vene kombinierte den Fleischgeschmack von Döner mit wichtigen Mineralien wie Zink, Natrium und Kalium und kreierte so ein Getränk, das laut Bolt dazu dienen soll, den Mineralhaushalt nach einer durchzechten Nacht wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Bolt begleitete die Entwicklung mit einer Marketingkampagne, ließ Kunden das Kebap-Wasser verkosten und verloste es im Rahmen von Sonderaktionen in den sozialen Medien.

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An Berlin ist der Kebap-Wasser-Trend bisher weitgehend vorbeigegangen. Die Döner-Bude „Kebap with Attitude“ in der Gipsstraße in Mitte will das nun ändern und veranstaltet am Mittwochabend für ausgewählte Gäste den „Bolt Kebab Water Rave x KWA“. Döner-Freunde können dort das Kebap-Wasser probieren und eventuell auf den Geschmack kommen. Ob sich der flüssige Döner jedoch dauerhaft durchsetzen kann, ist dann doch eher fraglich.

tok