Der Frühherbst zeigt sich in Berlin und Brandenburg heute von seiner freundlichen Seite. Bis zu 22 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Zudem bleibt es trocken. In den Morgenstunden löst sich noch Nebel auf. In der Nacht zieht jedoch von Sachsen-Anhalt her Regen auf. Die Temperaturen fallen auf bis zu 8 Grad ab.

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Regnerisch bleibt es dann zunächst auch am Donnerstag. Bei 14 bis 19 Grad verschwinde der Regen am Nachmittag aber von Westen her, heißt es vom DWD. Die Nacht bleibt derweil meist trocken. Dann sinken die Tiefstwerte auf zwischen 5 und 7 Grad.

Der Freitag startet zunächst bewölkt, bringt aber auch wieder Regen mit sich. Bei eigentlich mäßigem Wind kann auch die eine oder andere Windböe aufziehen. Die Temperaturen erreichen laut den Wetterexperten 13 bis 15 Grad. In der Nacht kommt es bei 8 bis 10 Grad vereinzelt zu Schauern. Der Regen wandert jedoch ostwärts ab und es lockert etwas auf.

dpa