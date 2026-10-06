Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen am Dienstagmorgen mehr Zeit einplanen. Wegen der Reparatur an einer Weiche in Westkreuz kommt es auf den Linien S3 und S5 zu Einschränkungen.

S3 fährt zwischen Erkner <> Spandau, der 10‑Minuten-Takt kann nur zwischen Erkner <> Warschauer Straße angeboten werden

S5 fährt nur zwischen Strausberg Nord/Hoppegarten <> Charlottenburg. Die taktverstärkenden Züge der S5 verkehren nur zwischen Mahlsdorf <> Lichtenberg im 10‑Minuten-Takt.

Fahrgäste sollen zwischen Charlottenburg und Westkreuz die Linien S3, S7 und S9 nutzen.