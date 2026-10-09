Audi-Fahrer verursacht zwei Unfälle und beschädigt zwölf Autos



Ein Autofahrer soll am Mittwochnachmittag in Hohenschönhausen und Weißensee zwei Verkehrsunfälle verursacht und dabei insgesamt zwölf Fahrzeuge beschädigt haben. Der 55-Jährige wurde ebenso wie eine weitere Unfallbeteiligte verletzt. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Verkehrsdelikte.



Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 17.30 Uhr mit einem Audi auf der Suermondtstraße in Alt-Hohenschönhausen unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Degnerstraße fuhr er auf das Heck eines vorausfahrenden VW auf. Der Wagen eines 41-Jährigen wurde dadurch in den Grünstreifen eines angrenzenden Straßenbahngleises geschoben. Anschließend touchierte der Audi noch einen an der Kreuzung wartenden Skoda. Der 55-Jährige fuhr danach auf der Suermondtstraße in Richtung Buschallee davon. Bei dem Unfall entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden, verletzt wurde niemand.



Wenig später kam es auf der Buschallee im angrenzenden Ortsteil Weißensee zu einem weiteren Unfall. Nach ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen fuhr der Audi-Fahrer mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit auf das Heck eines Renault auf. Der Wagen einer 64-Jährigen wurde dadurch in das angrenzende Gleisbett geschoben und geriet in Brand. Das Auto brannte vollständig aus.



Der Audi kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zehn geparkte Fahrzeuge. Einige davon waren danach nicht mehr fahrbereit. Schließlich kam auch der Audi im Gleisbett zum Stehen. Auf einer Strecke von rund 150 Metern lagen Fahrzeugteile und Betriebsflüssigkeiten auf der Fahrbahn.



Feuerwehr und Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) räumten und reinigten die Unfallstelle. Der Audi wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) überprüften das Gleisbett. Gegen 4.00 Uhr am folgenden Morgen wurde es wieder für den Straßenbahnverkehr freigegeben.



Der Audi-Fahrer und die 64-jährige Renault-Fahrerin wurden verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).