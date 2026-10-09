Versuchte Brandstiftung in Neukölln: 24-Jähriger kann sich retten
Bisher Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag mit Steinen das Fenster einer Wohnung in der Silbersteinstraße eingeschlagen. Anschließend warfen sie Pyrotechnik durch das Fenster, die in der Wohnung detonierte und zwei Gegenstände, unter anderem eine Matratze, in Brand setzte. Zudem warfen die Unbekannten zwei Flaschen, gefüllt jeweils mit einer Flüssigkeit, gegen die Hauswand des Mehrfamilienhauses. Anschließend flüchteten sie in einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Im angegriffenen Zimmer befand sich ein 24-Jähriger, dem es gelang, die beiden brennenden Gegenstände aus dem Fenster zu werfen, bevor sich das Feuer ausbreiten konnte. Er erlitt durch das zerbrochene Glas des Fensters eine Verletzung an der Hand, die er jedoch nicht behandeln lassen wollte. Die Berliner Feuerwehr löschte die brennende Matratze. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, übernommen.