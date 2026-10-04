Fahrgäste können sich freuen: Die neuen U-Bahn-Fahrzeuge der Baureihe J sind ab diesem Montag auch auf der Linie U9 im Einsatz. Zunächst sollen dort zwei Züge mit je sechs Wagen eingesetzt werden, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Sonntag mit. Weitere sollen bald folgen.

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Insgesamt seien derzeit 124 Wagen der neuen Baureihe im Einsatz. Die ersten Fahrzeuge wurden im Mai ausgeliefert und fuhren bislang ausschließlich auf der Linie U5. Bis Jahresende soll die Flotte auf 170 Wagen wachsen.

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Neue U-Bahnen sollen den Betrieb stabilisieren

Gemeinsam mit den neuen Zügen der Schwester-Baureihe JK für die Linien U1 bis U4 sollen sie die überalterte U-Bahnflotte der BVG verjüngen und den Betrieb stabilisieren. Die Neufahrzeuge wurden dringend gebraucht. Denn die Zuverlässigkeit war in den vergangenen Jahren stark eingebrochen. Das lag auch am Alter der U-Bahnen, mit dem ein höherer Wartungsaufwand und häufigere technische Probleme oder Ausfälle einhergingen. Inzwischen hat sich die Zuverlässigkeit im Betrieb laut BVG deutlich erholt, insbesondere dort, wo die neuen Züge fahren.

Auf der U5 etwa fanden im vergangenen Jahr im Schnitt 98,4 Prozent der Fahrten statt, die im Fahrplan vorgesehen waren. Seit dem Start der neuen Baureihe J vor rund viereinhalb Monaten sei die Zuverlässigkeitsquote auf 99 Prozent gestiegen, teilte die BVG weiter mit. Insgesamt wurden beim Hersteller Stadler bislang 344 Wagen dieser Baureihe bestellt. Weitere 166 sind bereits vom Aufsichtsrat beschlossen. Von der schmaleren Baureihe J sind bislang 140 Wagen im Einsatz.

Für den Wochenstart hat die BVG eine weitere gute Nachricht angekündigt. Dann soll die Linie U1 wieder planmäßig fahren. Nach einem Brand in einem Technikraum am U-Bahnhof Wittenbergplatz Mitte September fiel die Linie zunächst ganz aus. Seit Freitagnachmittag konnten die Züge zunächst zwischen Wittenbergplatz und Uhlandstraße wieder alle 15 Minuten fahren. Die noch nötigen Arbeiten, um den kompletten Fahrplan wieder anzubieten, wollte die BVG am Wochenende abschließen. Grund für den Brand war den Angaben nach ein technischer Defekt.

BM/dpa