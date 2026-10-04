An der Aussichtsplattform „Spreebalkon“ neben dem Club „Spindler & Klatt“ ist in der Nacht zu Samstag ein Feuer ausgebrochen. Unter dem Steg an der Brommystraße in Kreuzberg waren „Unrat und Gerümpel auf rund 150 Quadratmetern“ in Brand geraten. Das erklärte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost auf Anfrage.



Demnach war der Alarm um 2.08 Uhr eingegangen. „Wir waren mit 18 Kräften im Einsatz und hatten das Feuer nach zwei Stunden gegen 4 Uhr gelöscht“, so der Sprecher weiter. Unter dem Spreebalkon hatten sich zuletzt Obdachlose einquartiert. Verletzt wurde niemand.

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Das Feuer sorgte auch in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit. In mehreren Videos war zu sehen, wie die Flammen loderten. Dunkler Rauch stieg in den Nachthimmel. Nutzer zeigten sich angesichts der Bilder verwundert und fragten sich, was an der Brommystraße in der Nacht gebrannt habe.