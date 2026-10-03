Was als besonderer Geburtstag mit Aussicht über Berlin begann, entwickelte sich für eine Gruppe Feiernder zu einem Nervenkitzel. Weil der Aufzug wegen eines technischen Defektes ausfiel, konnten Gäste das Restaurant (in 55 Metern Höhe) und die Aussichtsplattform (in 126 Metern Höhe) zunächst nicht verlassen.

Blick auf den Funkturm in der City West: In 55 Metern Höhe befindet sich das Restaurant, in 126 Metern Höhe die Aussichtsplattform. Insgesamt hat der Funkturm eine Höhe von 147 Metern. © Axel Billig / Pressefoto Wagner | Axel Billig / Pressefoto Wagner

Wie ein Reporter berichtete, sei ein Teil der Gruppe nach dem Restaurantbesuch auf die Plattform gefahren. Als sie wieder hinunterwollten, kam der Fahrstuhl nicht. Sie hätten zunächst rund eine Stunde gewartet und gehofft, dass der Fahrstuhl wieder in Betrieb gehen würde. Schließlich hätten die Gäste den Notrufknopf betätigt und sich erkundigt, was mit dem Aufzug los sei. Die Antwort sei ernüchternd gewesen: Der Fahrstuhl funktioniere nicht mehr.

Den Feiernden auf der Aussichtsplattform sei daraufhin mitgeteilt worden, dass sie die Treppen nehmen sollten. Für einige der Gäste sei das jedoch keine Option gewesen. Unter ihnen hätten sich auch ältere Menschen befunden, die nicht mehr in der Lage gewesen seien, die zahlreichen Stufen nach unten zu bewältigen.

Gäste sitzen auf Funkturm fest: Feuerwehr rückt an

Daraufhin wurde gegen 21:40 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Wie die Behörde mitteilte, stiegen Einsatzkräfte über die Treppen zu den Gästen im Restaurant und zur Plattform hinauf, um sie zu betreuen und die Lage zu erkunden. Auf der Aussichtsplattform wurde zudem vorsorglich eine medizinische Versorgung eingerichtet.

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Parallel versuchten die Feuerwehr und der Betreiber, den Aufzug wieder in Betrieb zu nehmen. Für den Fall, dass das nicht gelingen sollte, wurden außerdem speziell ausgebildete Höhenretter alarmiert. Eine Rettung aus großer Höhe wurde vorbereitet.

Die Höhenretter machten sich bereits einsatzfertig. © Axel Billig / Pressefoto Wagner | Axel Billig / Pressefoto Wagner

Besucher harren im Restaurant und auf der Aussichtsplattform aus

Im Restaurant befanden sich nach Angaben der Feuerwehr mehrere Personen. Bis auf einen Gast konnten sie den Funkturm schließlich in Begleitung der Einsatzkräfte über die Treppe verlassen. Eine Person war aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht in der Lage, die Treppen selbstständig zu bewältigen. Sie wurde mithilfe eines Evakuierungsstuhls von den Einsatzkräften nach unten gebracht.

Auf der Aussichtsplattform befanden sich sechs Personen. Zwei von ihnen konnten den Funkturm ebenfalls über die Treppe verlassen. Für die verbliebenen vier Gäste gab es schließlich eine andere Lösung: Der Aufzug konnte zusammen mit dem Hersteller in den Notbetrieb geschaltet werden. Die vier Personen wurden damit in langsamer Geschwindigkeit von der Aussichtsplattform nach unten gebracht. Die zwischenzeitlich vorbereitete Rettung durch die Höhenretter war dadurch nicht mehr notwendig.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den verglasten Aufzug in den Notbetrieb schalten und die festsitzenden Gäste abholen. © Axel Billig / Pressefoto Wagner | Axel Billig / Pressefoto Wagner

Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Insgesamt waren nach Angaben der Feuerwehr 16 Einsatzkräfte rund zwei Stunden am Funkturm gebunden.

Für die Geburtstagsgesellschaft dürfte der Abend dennoch lange in Erinnerung bleiben.