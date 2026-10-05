Harry Styles kommt 2027 viermal nach Berlin. Wegen der hohen Nachfrage hat der britische Superstar ein viertes und zugleich letztes Konzert auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof angekündigt. Die Zusatzshow findet am 10. Juli 2027 statt.

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Für die neue Show am 10. Juli beginnt der Vorverkauf in mehreren Stufen. Den Anfang macht am Montag, 5. Oktober, der Presale für American-Express-Karteninhaber. Er ist um 10 Uhr gestartet. Telekom-Kunden können am Montag ab 16 Uhr über die Telekom Prio Tickets Karten kaufen.

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Dienstag, 6. Oktober, um 10 Uhr. Die anderen drei Konzerte (2.07., 3.07. und 9.07.2027) waren bereits Mitte September in den Verkauf gegangen. Auch für diese Konzerte gibt es noch einige Tickets (Stand 5.10. um 10.59 Uhr). Als Special Guest ist die britische Band Getdown Services bei allen vier Terminen dabei.

Harry Styles war mit der Boyband One Direction berühmt geworden. Seine aktuelle Tour hat er im Mai in Amsterdam begonnen, aktuell spielt er in New York. Dort gibt er bis zum 31. Oktober 2026 insgesamt 30 Konzerte im Madison Square Garden.

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Harry Styles und seine besondere Berlin-Verbindung

Der Brite hatte sein neues Album „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ teilweise in den Berliner Hansa Studios aufgenommen. Er war auch im September 2025 beim Marathon in der Hauptstadt mitgelaufen. Es gab auch Fotos, die ihn nach einem Besuch im Technoclub Berghain oder in einer Bäckerei am Rosenthaler Platz zeigen. Styles neues Album mit Liedern wie „Aperture“, „American Girls“ und „Coming Up Roses“ hatte es auf Platz eins der deutschen Charts geschafft.