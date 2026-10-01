In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mussten Einsatzkräfte der Berliner Polizei zur Unterstützung von Kräften der Berliner Feuerwehr nach Marzahn ausrücken. Laut Mitteilung der Polizei hatten Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr gegen 1 Uhr einen 44-jährigen Mann in der Bruno-Baum-Straße medizinisch erstversorgt.

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Der Mann soll zuvor von einer bislang unbekannten Person geschlagen worden sein. Während der Erstversorgung soll sich ein ebenfalls unbekannter Mann den Rettungskräften genähert und sich ihnen gegenüber bedrohlich verhalten haben. Im weiteren Verlauf soll er versucht haben, die 32-jährige behandelnde Notärztin zu schubsen. Anschließend soll er die Ärztin angespuckt haben. Aufgrund des zunehmend aggressiven Verhaltens des Mannes zogen sich die Rettungskräfte in ihr Einsatzfahrzeug zurück. Hieraufhin soll der Unbekannte mehrfach gegen die Fahrzeugtür sowie gegen die Windschutzscheibe des Einsatzfahrzeugs geschlagen haben.

Anschließend entfernte er sich vom Ort. Die Notärztin verspürte durch das Anspucken Ekel und Brechreiz. Der zuvor behandelte 44-jährige Mann befand sich zu keinem Zeitpunkt in einem kritischen Gesundheitszustand. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

dw