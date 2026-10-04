Bei Festnahme in Friedrichshain: Aggressiver Mann beißt Polizisten in den Finger





Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen aggressiven Mann in Friedrichshain festgenommen. Der 20-Jährige war Polizisten gegen 3.30 Uhr nach einer gefährlichen Körperverletzung an der Warschauer Brücke aufgefallen. Als er nach seinem Gürtel griff, brachten die Beamten ihn zu Boden und nahmen ihn fest.

Dabei habe sich der 20-Jährige heftig gewehrt. Er trat einem Polizisten gegen das Schienbein und machte mehrmals ruckartige Bewegungen mit dem Kopf. Dabei verletzte er den Beamten an der Schulter. Außerdem biss er in einen Finger des Polizisten. Der verletzte Beamte musste seinen Dienst beenden.





Auch auf der Polizeiwache soll sich der 20-Jährige weiter gewehrt haben. Die Beamten mussten ihn erneut mit körperlicher Gewalt festhalten. Während des gesamten Einsatzes beleidigte er die Polizisten.





Weil der Verdacht bestand, dass der 20-Jährige Drogen oder andere berauschende Mittel genommen haben könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Danach kam er wieder frei.





Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Beleidigung, Widerstands gegen Polizisten und tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte ermittelt. Außerdem laufen die Ermittlungen zu der vorausgegangenen gefährlichen Körperverletzung weiter.