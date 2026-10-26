Die Berliner Stadtreinigung (BSR) kommt den Berlinerinnen und Berlinern auch im November entgegen und sammelt kostenlos Sperrmüll ein. Statt kaputte Schränke oder verschlissene Möbel selbst zum Recyclinghof bringen zu müssen, kann man erneut die Kieztage als praktische Alternative nutzen.
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Darüber hinaus wird es auch einen Tausch- und Verschenkmarkt geben. Gegenstände, die noch gebraucht werden könnten, finden so neue Besitzer. Was am Ende übrigbleibt, kommt in den Re-Use-Kreislauf, zum Beispiel über die NochMall, das BSR-Gebrauchtwarenkaufhaus.
Abgegeben werden dürfen Sperrmüll, Altholz, Matratzen, Elektrogeräte, Alttextilien und gut Erhaltenes für den Verschenkmarkt. Nicht erlaubt sind Lacke, Farben, Lösungsmittel, Bauschutt, Batterien, Alt-Medikamente und kontaminiertes Holz.
Die Berliner Morgenpost gibt einen Überblick über die bevorstehenden Kieztage im Oktober.
Charlottenburg-Wilmersdorf
- Keine Kieztage im November
Friedrichshain-Kreuzberg
- Freitag, 6.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Krautstraße 38, 10243 Berlin
- Dienstag, 10.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Lübbener Straße 14-18, 10997 Berlin
Lichtenberg
- Donnerstag, 12.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Storkower Straße 220, 10367 Berlin
- Donnerstag, 26.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Vincent-van-Gogh-Straße 36-38, 13057 Berlin
Marzahn-Hellersdorf
- Mittwoch, 11.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Brodowiner Ring 19-23, 12679 Berlin
Mitte
- Montag, 2.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Prinzenallee 39/40/Soldiner Straße (vor der Kirche), 13353 Berlin
- Samstag, 21.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Schwartzkopfstraße/Pflugstraße (Wendehammer), 10115 Berlin
- Mittwoch, 25.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Kameruner Straße 9-11, 13351 Berlin
- Montag, 30.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Fischerinsel 1-2 (Parkplatz), 10179 Berlin
Neukölln
- Freitag, 13.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Kranoldplatz, 12051 Berlin
- Donnerstag, 19.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Kiehlufer 75-81, 12059 Berlin
- Freitag, 20.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Joachim-Gottschalk-Weg 10-14, 12353 Berlin
Pankow
- Dienstag, 3.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Vesaliusstraße 62, 13187 Berlin
- Dienstag, 24.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Immanuelkirchstraße 27-29, 10405 Berlin
Reinickendorf
- Montag, 9.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Egidystraße 62/Marie-Schiel-Platz, 13407 Berlin
- Samstag, 28.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Fellbacher Straße 30, 13467 Berlin
Spandau
- Mittwoch, 4.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Hugo-Cassirer-Straße 26, 13587 Berlin
- Samstag, 7.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Pillnitzer Weg 37, 13593 Berlin
Steglitz-Zehlendorf
- Montag, 16.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Kranoldplatz, 12209 Berlin
- Montag, 23.11.2026: Lauenburger Platz 1-4, 12157 Berlin
Tempelhof-Schöneberg
- Mittwoch, 18.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Nahariyastraße 33, 12309 Berlin
Treptow-Köpenick
- Donnerstag, 5.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Büchnerweg 43-47, 12489 Berlin
- Freitag, 27.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Ehrenfelder Platz 4, 12524 Berlin