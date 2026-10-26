Die Berliner Stadtreinigung (BSR) kommt den Berlinerinnen und Berlinern auch im November entgegen und sammelt kostenlos Sperrmüll ein. Statt kaputte Schränke oder verschlissene Möbel selbst zum Recyclinghof bringen zu müssen, kann man erneut die Kieztage als praktische Alternative nutzen.

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Darüber hinaus wird es auch einen Tausch- und Verschenkmarkt geben. Gegenstände, die noch gebraucht werden könnten, finden so neue Besitzer. Was am Ende übrigbleibt, kommt in den Re-Use-Kreislauf, zum Beispiel über die NochMall, das BSR-Gebrauchtwarenkaufhaus.

Abgegeben werden dürfen Sperrmüll, Altholz, Matratzen, Elektrogeräte, Alttextilien und gut Erhaltenes für den Verschenkmarkt. Nicht erlaubt sind Lacke, Farben, Lösungsmittel, Bauschutt, Batterien, Alt-Medikamente und kontaminiertes Holz.

Die Berliner Morgenpost gibt einen Überblick über die bevorstehenden Kieztage im Oktober.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Keine Kieztage im November

Friedrichshain-Kreuzberg

Freitag, 6.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Krautstraße 38, 10243 Berlin

Dienstag, 10.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Lübbener Straße 14-18, 10997 Berlin

Lichtenberg

Donnerstag, 12.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Storkower Straße 220, 10367 Berlin

Donnerstag, 26.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Vincent-van-Gogh-Straße 36-38, 13057 Berlin

Marzahn-Hellersdorf

Mittwoch, 11.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Brodowiner Ring 19-23, 12679 Berlin

Mitte

Montag, 2.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Prinzenallee 39/40/Soldiner Straße (vor der Kirche), 13353 Berlin

Samstag, 21.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Schwartzkopfstraße/Pflugstraße (Wendehammer), 10115 Berlin

Mittwoch, 25.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Kameruner Straße 9-11, 13351 Berlin

Montag, 30.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Fischerinsel 1-2 (Parkplatz), 10179 Berlin

Neukölln

Freitag, 13.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Kranoldplatz, 12051 Berlin

Donnerstag, 19.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Kiehlufer 75-81, 12059 Berlin

Freitag, 20.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Joachim-Gottschalk-Weg 10-14, 12353 Berlin

Pankow

Dienstag, 3.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Vesaliusstraße 62, 13187 Berlin

Dienstag, 24.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Immanuelkirchstraße 27-29, 10405 Berlin

Reinickendorf

Montag, 9.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Egidystraße 62/Marie-Schiel-Platz, 13407 Berlin

Samstag, 28.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Fellbacher Straße 30, 13467 Berlin

Spandau

Mittwoch, 4.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Hugo-Cassirer-Straße 26, 13587 Berlin

Samstag, 7.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Pillnitzer Weg 37, 13593 Berlin

Steglitz-Zehlendorf

Montag, 16.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Kranoldplatz, 12209 Berlin

Montag, 23.11.2026: Lauenburger Platz 1-4, 12157 Berlin

Tempelhof-Schöneberg

Mittwoch, 18.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Nahariyastraße 33, 12309 Berlin

Treptow-Köpenick

Donnerstag, 5.11.2026: 13 bis 18 Uhr, Büchnerweg 43-47, 12489 Berlin

Freitag, 27.11.2026: 8 bis 13 Uhr, Ehrenfelder Platz 4, 12524 Berlin