Berlin. Landwirte demonstrieren in Berlin gegen Subventions-Abbau. Was das für die Hauptstadt bedeutet, erläutern wir im Shortcast Erklär‘s mir.

Trecker mitten in der Hauptstadt, dazu blockierte Autobahnzubringer und eine Debatte über radikale Teilnehmer: Die Proteste der Bauern sorgen gerade für Staus und Debatten in Berlin. Obwohl die Bundesregierung schon Kompromissbereitschaft signalisiert hat, gehen die Demos weiter und sollen erst am Montag, dem 15. Januar 2024, ihren Höhepunkt erreichen.

Die Reporter der Berliner Morgenpost, Miriam Schaptke und Marc R. Hofmann, zeigen im Shortcast „Erklär‘s mir“, was die Landwirte fordern, was Berlin noch von den Protesten zu erwarten hat und wo Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen müssen.