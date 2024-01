Berlin. Die BVG präsentiert eine neue Generation von U-Bahnen. Warum sie sich von ihren Vorgängern abhebt und wann sie im Netz unterwegs ist.

Verspätung als geplante Inszenierung? Ein kurzer Schreck durchfährt das Publikum am Bahnsteig Olympiastation, die der Präsentation der neuen U-Bahnzüge am Donnerstagmorgen beiwohnen. Die Bässe verstummen auf dem Höhepunkt, Berlins Bürgermeister Kai Wegner und die anderen Gäste blicken mit Spannung auf die Nebelwand, durch die der neue Wagen den Bahnhof passieren soll.

Aber erst als die Musik wieder einsetzt, durchbricht die neue U-Bahn-Baureihe des Herstellers Stadler die Nebelwand und erhascht den ersten Blick der Öffentlichkeit. Ein Moment, der alle Beteiligten mit Stolz erfüllt: „Ein Produkt aus Berlin, für Berlin“, sagt der Regierende Bürgermeister, nachdem der Zug am Bahnhof stoppt. „Ich bin mir ganz sicher, dass wir mit dieser neuen Reihe noch mehr Berlinerinnen und Berliner gewinnen werden“. Der Regierende verspricht mehr Bahnen, um die Taktzeiten zu verkürzen.

Auch Rollstühle passen durch die Gänge

Im Vergleich zu den über 30 Jahre alten DDR-Zügen, die während der Präsentation im normalen Fahrgastbetrieb durch den Bahnhof rattern, wirkt der neue Zug der Baureihe JK wie der Eintritt in ein neues Technikzeitalter. Mit Blick auf die Vorgängerreihe IK, die hinter dem Testzug auf einem Abstellgleis parkt, fallen rein äußerlich allerdings keine nennenswerten Unterschiede auf.

Durch die abgeknickten senkrechten Haltestangen passen auch Rollstühle durch die Gänge. © FUNKE Foto Services | Maurizio Gambarini

Dafür lässt die neue Baureihe im Innern mit Details auf sich warten: „Große Unterschiede sind einmal ein deutlich besseres Raumgefühl“, sagte Rolf Erfurt, Vorstand Betrieb der BVG, der Berliner Morgenpost. Unter anderem sind die dicken Türsäulen verschwunden, was den Fahrgästen direkt neben dem Eingang weitere Stehplätze ermöglicht. Außerdem sind in den Zügen mehr senkrechte Haltestangen im Sitzbereich verbaut, weshalb Fahrgäste nicht mehr an die Deckenstangen greifen müssen. Die Stangen sind unten abgeknickt, damit auch Rollstuhlfahrer die Gänge passieren können. Auch raumsparendere und flachere Bildschirme sind verbaut.

Unterschiedliche Sitzhöhen für große und kleine Menschen

Ein weiteres Detail: In den herkömmlichen Schildern, die auf Plätze für Schwerbehinderte hinweisen, sind nun Größenangaben integriert. Neben Standardsitzen gibt es nämlich Höhen von 400 und 500 Millimetern, die für größere und kleinere Menschen vorgesehen sind. Außerdem soll in den neuen Zügen WLAN auch während der Fahrt genutzt werden können. Die Lichtfarbe passe sich je nach Tageszeit und Sonnenstand an.

Schilder markieren die unterschiedlichen Sitzhöhen. © FUNKE Foto Services | Maurizio Gambarini

Im Vergleich zum Vorgänger bekommen auch die Fahrer über zwei Displays mehr Informationen darüber, was im Wageninneren passiert. „Ich muss jetzt nicht mehr wie bei den analogen Fahrzeugen meine Lampen lernen, sondern jetzt muss ich mit dem Display umgehen“, so Thomas Anderweit, Fahrer des Wagens, gegenüber der Berliner Morgenpost.

Vermutlich im Spätsommer dürfen Passagiere in die Testzüge steigen

Bis zu 1500 zwei- und vierteilige Wagen kann Stadler in einem Gesamtvolumen von drei Milliarden Euro liefern. Der Rahmenvertrag beinhaltet sowohl die Kleinprofil-Baureihe JK für die Linien U1 bis 4, als auch die Großprofil-Baureihe J. Zunächst sollen je zwölf Testwagen durch das Netz rollen. Ab Spätsommer werden sie dann auch erstmals im Fahrgastbetrieb getestet. Geordert wurden bislang 235 Großprofil- und 140 Kleinprofilwagen.

„Im Sommer dieses Jahres werden wir auch die ersten Großprofilfahrzeuge haben“, so Erfurt. Bereits ab Januar werden die Kleinprofilbahnen Tests im Netz durchlaufen. „Wir stellen fest, was wir anders und besser machen können.“ Dazu zähle etwa die Prüfung des Bremsverhaltens, des Türschließmechanismus oder die Einstellung des Fahrersitzes. „Das alles in die Serienfahrzeuge einzupflegen, ist die ganz große Kunst.“

Auslieferung hatte sich wegen Klagen und Pandemie verzögert

Schon länger wartet Berlin auf die neuen Züge. Doch der Auftrag zögerte sich wegen der Klage eines Stadler-Konkurrenten und der Pandemie heraus. „Ein Jahr Verzögerung sind in Zeiten, die wir weltweit erleben, gar nichts“, beschwichtigt BVG-Chef Henrik Falk. „Es ist ein historisches Ereignis: Zum einen, weil es der größte Auftrag ist, den Stadler jemals gewonnen hat. Zum anderen, weil es der größte Auftrag ist, den die BVG jemals vergeben hat“, sagte Stadler-Chef Jure Mikolcic.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) begutachtet den neuen Zug. © FUNKE Foto Services | Maurizio Gambarini

Präsentationsfahrer und Ausbilder Anderweit ist sich sicher, dass sich auch seine Kollegen über die neuen Züge freuen werden – auch wenn Nostalgie mitschwinge. Er selbst sei 44 Jahre Teil der BVG. Heute müsse man sich mit Computern auseinandersetzen. „Das haben wir bei den alten nicht gehabt: Da gab es die Kurbel vorne, dreizehn Steuerleitungen, und das wars.“