Berlin. Eine Recherche über ein rechtsextremes Netzwerk bringt das KitKat in Erklärungsnot. Der Fetisch-Club weist Anschuldigungen von sich.

Der Techno-Club KitKat in Berlin-Mitte ist ein Ort des Hedonismus, des ausgelebten Fetischismus und der Vielfalt – ein sogenannter „Safe Space“ für Menschen mit unterschiedlichen Sexualitäten und Geschlechtern. Eine Recherche der Plattform Exif bringt den Kultur-Club nun jedoch in Bredouille: Im weltoffenen Club sollen teils Sicherheitsmitarbeitende arbeiten, denen Verbindungen in die rechtsextreme Szene nachgesagt werden.