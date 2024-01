Berlin. Wasserbetriebe ändern Nutzungsordnung. Nur noch zehn Prozent statt bislang 90 Prozent Gebühren abzuführen.

Wer einen Speicher etwa für die Spülung der Toiletten mit Regenwasser betreibt, zahlt seit dem 1. Januar 2024 dafür nur noch 10 statt bisher 90 Prozent der Gebühren. Dazu haben die Wasserbetriebe die Gebührenordnung geändert.

Berlin soll zur Schwammstadt werden

„Mit dieser Änderung wollen wir noch mehr Menschen dazu motivieren, Regenwasser auf möglichst vielfältige Art und Weise zu nutzen, um den schwammstadtgerechten Umbau der Stadt zu fördern“, sagt der Vorstandsvorsitzender der Berliner Wasserbetriebe, Christoph Donner. Die Nutzung von Regenwasser im Gebäude sei Anfang des Jahres als weitere Möglichkeit zur Absetzung von Verdunstungs- und Versickerungsflächen von der Niederschlagswassergebühr in die Satzung des Unternehmens eingefügt worden.

Um in den Genuss der Gebührensenkung zu kommen, sind allerdings Nachweise notwendig. Zum Beispiel, in welchem Umfang von angeschlossenen versiegelten Flächen Niederschlagswasser in die Kanalisation eingeleitet wird, oder zur Größe der Regenwasserspeicher und zur Nutzung des darin gesammelten Wassers.

Seit Jahren versuchen die Wasserbetriebe, Berlin zur Schwammstadt zu machen. Während bislang der Fokus darauf lag, Ab- und Regenwasser so schnell wie möglich über die Kanalisation aus der Stadt zu transportieren, geht es vor dem Hintergrund des Klimawandels und damit einhergehend anhaltenden Dürreperioden darum, das Wasser möglichst in der Stadt zu halten, um das Binnenklima zu verbessern und den Grundwasserstand zu halten.