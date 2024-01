Berlin. Am Mittwoch kommt es auf den Verkehrsadern des Landes zu erheblichen Beeinträchtigungen. Details hat die Landespolizei veröffentlicht.

Die Bauernproteste gehen deutschlandweit in den dritten Tag. Speziell in Brandenburg kommt es zu vielen Blockaden. Bereits am Dienstag waren zahlreiche Knotenpunkte von den Landwirten besetzt. Zähfließender Verkehr, Staus und sogar komplett abgeriegelte Straßen waren die Folge. Am Mittwoch kommt es für Brandenburger Pendler aber noch dicker. Die Splittergruppe LsV hat angekündigt, sämtliche Autobahnauffahrten im Bundesland zu blockieren. Darüber hinaus ist mit zahlreichen weiteren Blockaden auf Landesstraßen und im städtischen Bereich zu rechnen. Die brandenburgische Landespolizei hat eine Liste mit betroffenen Straßen und Kreuzungen veröffentlicht.

Bauern-Protest in Berlin – Die Fotos am Montag Die Traktoren stehen vor dem Brandenburger Tor. © Funke Foto Services | Reto Klar Leider immer wieder zu sehen: Galgen-Symbolik © Funke Foto Services | Reto Klar Auf diesem Schild steht: Wie lange regieren Schwachsinnige noch unser Land? © Funke Foto Services | Reto Klar Die Wagen-Kolonne zieht sich Richtung Brandenburger Tor. © Funke Foto Services | Reto Klar Dieser Aufkleber fordert den Rücktritt von Bundeskanzler Olaf Scholz. © Funke Foto Services | Reto Klar Die Polizei begleitete den Protest der Bauern. © Funke Foto Services | Reto Klar Die Bauern sind sauer, weil Subventionen gestrichen werden sollen. © Funke Foto Services | Reto Klar Diese Teilnehmer wärmen sich an einer Heiztonne. © Funke Foto Services | Reto Klar Die Polizei zählte bis 10 Uhr 566 Traktoren, Lkw, Autos, Transporter und Anhänger sowie 550 Menschen auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. © Funke Foto Services | Reto Klar Menschen halten bei der Kundgebung des Verbands der Freien Bauern vor dem Brandenburger Tor ein Schild mit der Aufschrift „Wir brauchen unsere Bauern“ hoch. © DPA Images | Monika Skolimowska Zahlreiche Menschen stehen bei der Kundgebung des Verbands der Freien Bauern gegen die Subventionskürzungen in der Agrarwirtschaft vor dem Brandenburger Tor. © DPA Images | Monika Skolimowska 1 / 11

In der Übersicht sind die Örtlichkeiten aufgelistet, in denen laut Polizeiinformationen im Laufe des Tages mit Blockaden zu rechnen ist.

Nord

Löwenberg Kirche & Kraatz

A 10, Autobahnauffahrt Oberkrämer

Bad Wilsnack, Dr. Wilhelm-Külz-Straße 1-13

Bad Wilsnack, Landstraße L10

Zehdenick

Ost

Grünow, Autobahnbrücken auf den OVS Baumgarten-Ludwigsburg und Grünow-Grenz

Hohengüstow, Brücke über die BAB 20 (B198)

Brücken BAB 20: Prenzlau Süd L25 und Matteshöherweg

Prenzlau, Friedrichstraße

AS Prenzlau Ost, Autobahnbrücke BAB 20

Strausberg, Herrensee 12A

Templin: OT Hindenberg, Am Markt 19, Knehdener Straße, Vietmannsdorfer Straße, Keuzung B 109/L 23, Lychener Straße

Haßleben, Autobahnbrücke zwischen Grünberg und Melzow

Fredersdorf, Auffahrt A10 und B1

Wriezen-Neuhardenberg-Seelow-B1-Müncheberg-Waldsieversdorf-Prötzel-Wriezen

BAB 11

Brücken Schönfeld/Neuenfeld, Schönfeld/ Klockow, Karlshof/Klockow, Lützlower Damm, Althüttendorf: Zu den Ihlowbergen 1 und 2 sowie Neue Dorfstraße Richtung Neugrimnitz

Dreiecksee und Gramzower Straße

West

Autobahnauffahrten BAB 10 Falkensee, Brieselang

Autobahnauffahrten BAB 9: Klein Marzehns, Niemegk, Beelitz, Beelitz-Heilstätten, Brück

L 52, Anschlussstelle Ziesar (BAB 2)

Jeserig, Glindow, Fichtenwalde, Beelitz, Michendorf, Potsdam HBF, Werder

