Berlin. Bei den 1900 Beschäftigten geht die Angst vor weiteren Filialschließungen um. Doch die Insolvenz kann auch ein Befreiungsschlag sein.

Zum dritten Mal innerhalb von knapp vier Jahren hat Galeria Karstadt Kaufhaus (GKK) einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Essen gestellt. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Vorangegangen waren diesem Schritt finanzielle Probleme beim Mutterkonzern Signa. Was mit den bundesweit gut 90 Filialen und den mehr als 15.000 Beschäftigten passiert, ist derzeit noch unklar. Experten gehen jedoch davon aus, dass weitere Filialen schließen werden. Galeria betreibt in Berlin aktuell zehn Filialen mit 1900 Beschäftigten sowie eine in Potsdam. Bereits beschlossene Sache sind die Schließungen der beiden Karstadt-Kaufhäuser an der Wilmersdorfer Straße und an der Müllerstraße zum 31. Januar 2024.