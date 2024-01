Berlin. Die CDU möchte einen besseren Verkehrsfluss für Autos und LKWs, die SPD weniger Lärm und mehr Lebensqualität.

Nach den Querelen im Senat um die Beziehung zwischen dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU) droht in der Regierungskoalition neuer Ärger. Die SPD lehnt den Vorschlag von CDU-Fraktionschef Dirk Stettner ab, auf zahlreichen Hauptstraßen wieder Tempo 50, statt Tempo 30 zuzulassen. Dazu hat Stettner jetzt ein Papier vorgelegt - und den Koalitionspartner SPD überrascht.

„Ich halte davon nicht viel“, sagt die umweltpolitische Sprecherin der SPD, Linda Vierecke. „Auch an Hauptstraßen leben Menschen, Tempo 30 bedeutet weniger Lärm, mehr Lebensqualität und mehr Verkehrssicherheit.“ Anders als die CDU setze sich die SPD für eine Mobilitätswende ein. „Nicht mit der Brechstange, wie die Grünen, mit der Schließung der Friedrichstraße, aber auch nicht mit einem zurück zu Tempo 50“, sagte Vierecke.

CDU will Wahlkampfversprechen einhalten

Auch der SPD-Verkehrsexperte Tino Schopf lehnt den Vorstoß ab. „Die jüngste Forderung des CDU-Fraktionsvorsitzenden kommt für mich mal wieder überraschend“, sagte Schopf. „Bisher ist unklar, inwieweit sein Vorstoß mit seiner Fraktion und dem Senat abgesprochen ist oder ob es sich nach seinen Überlegungen zur Magnetschwebebahn in Berlin-Mitte nun um eine Fortsetzung aus der Rubrik ‚Stettner hat ´ne Idee‘ handelt.“

CDU-Fraktionschef Dirk Stettner hatte zuvor den Koalitionspartner mit einem Vorstoß zur Aufhebung von Tempo-30-Abschnitten auf Hauptstraßen überrascht. „Berlin muss mobil und agil sein“, begründete der Fraktionschef. Verkehrsbeschränkungen müssten jeweils einen genauen Sinn haben. In den vergangenen Jahren sei es insbesondere Grünen und Linken „vorrangig um die Bekämpfung des Autos“ gegangen. „Wir nehmen jetzt wieder alle in den Blick, auch den Autofahrer. Das haben wir im Wahlkampf versprochen und dieses Versprechen setzen wir um“, so Stettner weiter.

CDU: Rasende Radler dürfen nicht schneller sein als Autos

Zwar hatte die CDU angekündigt, alle Verkehrsteilnehmer in den Blick nehmen zu wollen. Stettner macht allerdings klar, wen die CDU als Feindbild sieht: „Rasende Radler dürfen auf Gehwegen und Radwegen nicht schneller unterwegs sein als der Handwerker auf der Hauptstraße.“

Auf Hauptverkehrsstraßen sei Tempo 30 in der Regel „nicht sinnvoll“, heißt es in dem Papier weiter. „Trotzdem ist Berlin die Stadt mit dem höchsten Anteil von Tempo-30-Abschnitten in Deutschland.“ Tempo 30 gelte zum Beispiel auf Hauptstraßen auf 240 Kilometern. Die vorgeschlagene Geschwindigkeitserhöhung soll dem Papier zufolge auch dabei helfen, Durchgangsverkehr in Wohngebieten zu verringern.

Zu den Abschnitten, auf denen laut Stettners Vorschlag wieder Tempo 50 gelten sollte, gehören etwa Teile der Potsdamer Straße, der Hauptstraße, des Tempelhofer Damms, der Invaliden- und Torstraße. Aus Sicht Stettners soll auf weitere Anordnungen von Tempo 30 auf Hauptstraßen künftig verzichtet werden – es sei denn, es sei etwa vor Kitas und Schulen aus Gründen der Verkehrssicherheit oder aus Emissionsgründen erforderlich.

Doch das genau ist bei den allermeisten der genannten Straßen der Fall. Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) unterstützt zwar die Forderung des CDU-Fraktionschefs, wie sie am Dienstag nach der Senatssitzung sagte. Allerdings lasse sie derzeit von ihrer Verwaltung prüfen, auf welchen Straßen die Aufhebung von Tempo 30 vor diesem Hintergrund überhaupt möglich ist.

Die Grünen werfen der CDU das Zünden einer Nebelkerze vor

Die Grünen kritisieren den CDU-Vorstoß scharf. „Augenscheinlich will die CDU eine Nebelkerze zünden, um von dem Compliance-Techtelmechtel im Senat abzulenken“, sagte die Verkehrsexpertin Antje Kapek mit Blick auf das Liebesverhältnis zwischen Wegner und Günther-Wünsch. Der Vorschlag passe in das ideologische Grundgerüst der CDU, die Forderungen des Autoverkehrs in den Vordergrund zu stellen. „Das geht aber auf Kosten der Vernunft und der Verkehrssicherheit.“

Sämtliche Verkehrsexperten seien sich einig, dass hohe Geschwindigkeiten der Hauptgrund für schwere Verletzungen oder sogar Todesfälle im Verkehr seien. „Das billigend in Kauf zu nehmen, kommt einem Offenbarungseid gleich“, kritisierte Kapek.

Seit 2019 waren die Tempo-30-Zonen ausgeweitet worden

2019 war Tempo 30 in Berlin ausgeweitet worden, als eine von mehreren Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität. An vielen Stellen ist die Schadstoffbelastung inzwischen deutlich gesunken, so dass hier mit dem neuen Luftreinhalteplan die Aufhebung der Tempo-30-Zonen wieder möglich sein könnte. Der neue Luftreinhalteplan soll noch im Januar vorliegen, die Prüfung in der Verkehrsverwaltung dann bis April abgeschlossen sein.

Umweltverbände befürchten allerdings, dass mit einer Aufhebung des Tempo-30-Gebots die Schadstoffbelastung wieder zunimmt – und dann eine erneute Temporeduzierung angezeigt wäre. Ein solches Hin und Her will Verkehrssenatorin Manja Schreiner allerdings vermeiden, sagte sie am Dienstag. Das sei den Menschen nicht vermittelbar.

Zuletzt hatte das Verwaltungsgericht die Tempo-30-Anordnung in der Leipziger Straße bestätigt. Die Anordnung basiere auf einer wissenschaftlich anerkannten Prognose, nach der auf diesem Abschnitt eine Überschreitung zulässiger Stickstoffdioxid-Werte drohe, so das Gericht. Vieles weise darauf hin, dass Tempo 30 in der Leipziger Straße zur Unterschreitung des Schadstoffgrenzwerts geführt habe, so das Gericht, und wies die Klage eines Autofahrers ab. In der Leipziger Straße gilt auf dem Abschnitt zwischen Potsdamer Platz und Charlottenstraße seit 2018 Tempo 30.