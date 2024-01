Berlin. Studie für die Senatswirtschaftsverwaltung identifiziert 330 Hektar, auf denen potenziell mehrere Windkraftanlagen entstehen könnten

Berlin ist dabei, Flächen für zahlreiche neue Windkraftanlagen zu identifizieren. Das Bundesrecht zwingt auch Stadtstaaten, ein halbes Prozent der Landesfläche als bevorzugte Standorte für Windräder auszuweisen. Das wären in der Stadt 456 Hektar. Eine Studie der Beratungsgesellschaft Bosch & Partner mit dem Fraunhofer Institut IEE im Auftrag der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe der Senatorin Franziska Giffey (SPD) hat nun ermittelt, wo diese Areale in der Stadt vorhanden sind.

Diese Flächen im Berliner Stadtgebiet werden als potenzielle Gebiete zur Errichtung von Windkraftanlagen ausgewiesen © Berliner Morgenpost Infografik | C. Schlippes

31 Standorte wurden mit Priorität eins oder zwei eingestuft, weil dort weniger Konflikte mit Anwohnern, dem Natur- oder Tierschutz erwartet werden als auf anderen der insgesamt 53 näher untersuchten Flächen.

Potenzialflächen für Windräder liegen in Buch, Pankow, Gatow und Marzahn

Vor allem im nördlichen Teil des Bezirks Pankow, den Ortsteilen Buch und Blankenfelde, aber auch am Rande Marzahns, in Köpenick, Tegel, auf den Gatower Rieselfeldern und im Grunewald sehen die Planer Potenziale, um dort jeweils mehrere Windräder zu errichten. Die Gutachter gehen hier von Anlagen mit einer Nabenhöhe von 150 Metern aus, die inklusive der Rotoren bis zu 230 Meter in den Himmel ragen. Das wäre knapp doppelt so hoch wie der Wolkenkratzer des Upper West am Zoo.

Dazu sind weitere Flächen für einzelne und mit 150 Metern niedrigere Anlagen im Stadtgebiet identifiziert worden. Dazu gehören Flächen in Staaken, im Marienpark in Mariendorf, in Siemensstadt, der Wuhlheide, Oberschöneweide sowie am südlichen Stadtrand an den Buckower Feldern.

Anlagen könnten mehr als 200 Meter hoch werden und je 3700 Haushalte versorgen

Wie viele Windräder wirklich gebaut werden sollen, ist nicht Gegenstand der Untersuchung gewesen. Der Senat geht aber intern von rund 60 Anlagen aus, damit die Windenergie wie beabsichtigt ihren Beitrag zur Energiewende auch im Stadtgebiet leistet. Bisher drehen sich in Berlin sechs Windräder mit einer Leistung von 16,5 Megawatt. Diese nun ins Auge gefassten Anlagen sollen eine Leistung von jeweils rund fünf Megawatt haben und alleine bis zu 3700 durchschnittliche Vier-Personen-Haushalte mit Windstrom versorgen können.

Berlin steht unter Zeitdruck, die Vorgaben des Windenergieflächenbedarfsgesetzes der Ampel-Koalition zu erfüllen. Ohne deutlich mehr Windenergie wird die Energiewende scheitern und mit ihr das Ziel, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen, sind Experten überzeugt. Elektroautos, Wärmepumpen und die Produktion von Wasserstoff benötigen viel mehr grünen Strom als heute verfügbar ist. Um den zuletzt schleppenden Ausbau der Windkraft an Land in Fahrt zu bringen, müssen Flächenländer bis 2032 zwei Prozent und Stadtstaaten 0,5 Prozent ihrer Fläche als Windenergiegebiete ausweisen.

Berlin muss Ende März die Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg bringen

Bis Ende März muss der Berliner Senat einen Änderungsbeschluss für den Flächennutzungsplan auflegen, der die Windkraftflächen absichert. In einem ersten Schritt geht es bis 2027 um 0,25 Prozent des Gesamtgebietes.

Berlin wird aber trotz aller Bemühungen das 0,5-Prozent-Ziel verfehlen. Die 31 identifizierten Standorte summieren sich nur auf 330 Hektar, es bliebe also eine Lücke von mehr als 120 Hektar. Das Bundesrecht sieht nun vor, dass die fehlenden Areale auch auf dem Gebiet anderer Bundesländer ausgewiesen werden können. Der Senat hat begonnen, darüber mit Brandenburg und anderen ostdeutschen Bundesländern zu verhandeln, um entsprechende Staatsverträge abzuschließen. Ob das gelingt, ist offen, denn auch die anderen Länder stecken im selben Prozess und sind dabei, ihre eigenen Windenergieflächen zu identifizieren.

Wenn die Fläche in Berlin nicht ausreicht, müssten andere Bundesländer aushelfen

Sich nur auf die benachbarten Flächenstaaten zu verlassen, ist für den schwarz-roten Senat, der sich am Dienstag mit dem Thema befasst hat, keine Option: „Wir wollen schon sehen, dass wir auch in Berlin etwas hinbekommen“, sagte Giffeys Staatssekretär Severin Fischer. Einfach aufzugeben und keine Windenergieflächen auszuweisen, sei keine Option. Denn falls ein Land keine solche planerischen Vorgaben erlässt, wird es für potenzielle Investoren leichter möglich, an beliebigen Standorten ihrer Präferenz Windkraftanlagen zu projektieren. Den Behörden wäre es wegen der im Gesetz enthaltenen Planungserleichterungen nur sehr schwer möglich, entsprechende Genehmigungen zu versagen.

Ohne Konflikte dürfte es aber in Berlin nirgendwo ausgehen. Die Autoren der wissenschaftlichen Studie haben sechs Risikostufen definiert. Von „sehr geringem“ bis „sich überlagerndem, sehr hohem Konfliktpotenzial“. Die beiden niedrigsten Stufen, wo kaum Widerstände zu erwarten wären, kommen in der Stadt nicht vor.

Die Berliner Forsten halten Windräder an manchen Orten für ökologisch vertretbar

Neben der Stadtentwicklungsverwaltung waren die Berliner Forsten maßgeblich an der Beurteilung der Flächen beteiligt. Die Forst-Experten legten dar, welche Qualität der Wald an den einzelnen Standorten hat. So halten es die Forsten etwa für vertretbar, einen Teil des nördlich des Müggelsees gelegenen Waldes wegen dessen geringerer Bedeutung als Naturfläche zu opfern.

Die Wirtschaftsverwaltung selbst muss Zugeständnisse machen, indem sie Areale freigibt, die eigentlich als Gewerbegebiete vorgesehen sind. Ein Beispiel dafür sind 1,5 Hektar hart an der Landesgrenze im Ortsteil Buch. Auch solche Flächen werden aber erstmal in die Liste aufgenommen, um möglichst nah an die geforderten 0,5 Prozent der Landesfläche heranzukommen.

Ob an den genannten Standorten tatsächlich Windräder entstehen werden, ist offen. Dafür braucht es einen Investor, der ein solches Projekt realisieren möchte. Das könnten etwa die Berliner Stadtwerke sein, die in Brandenburg auf den Flächen der Berliner Stadtgüter bereits Windparks betreiben.